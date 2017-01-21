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Kamu Sosyal Tesis Ücretleri Belirlendi
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Kamu Sosyal Tesis Ücretleri Belirlendi
21 Ocak 2017 Cumartesi 10:57
Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi.
Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi.
Kaynak:
Dunya.com
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