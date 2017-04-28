Kamu Sen Genel Başkanı Koncuk: Kamuda Hiçbir Paralel Yapılanmaya İzin Vermeyin

TÜRKİYE Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yönetici atarken, adalet, liyakat ve kabiliyete bakılması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Başbakan'a da söylüyorum. Kamuda hiçbir paralel yapılanmaya lütfen izin vermeyin. 15 Temmuz'da bunun maliyeti, bu millete çok acı oldu" dedi.



Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kamu-Sen Yalova İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma yemeğine katıldı. Koncuk, burada yaptığı konuşmada, yönetici atama sistemini eleştirdi. Atama sisteminin tamamen mülakat üzerine kurgulanmış bir sistem haline getirildiğini söyleyen Koncuk, "Bazı yerlerde iyi kötü şeyler vardı. Bu mülakatla o iyilik kırıntılarını dahi ortadan kaldıran bir düzenleme şu anda kamuda var. Ben şunu söylemiyorum; Türkiye Kamu Sen üyeleri başhekim olsun, hastane müdürü olsun, ilçe müftüsü olsun, il milli eğitim müdürü olsun demiyorum. Bizim iddiamız şu; liyakat sahibi insanlar, donanımlı insanlar, bilgi birikimi üst seviyede olan insanlar yönetici olsun diyorum. Nerede olursa olsun. Dünya görüşü ne olursa olsun. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, hangi sendikanın üyesi olursa olsun, buna bakmıyorum. Adalet, liyakat, kabiliyet. Aynı dinimizin de emrettiği üzere. Hz. Peygamber Efendimiz, Kabe'nin anahtarını kime vermiştir hatırlayın. Kabe'nin anahtarını Müslüman olmayan birine teslim etmişti. Ne demişti? 'İşi ehline verin' demişti. Öyle buyurmuştu ama bugün işi ehline vermekten çok uzak mevzuat düzenlemeleriyle karşı karşıyayız" dedi.



'15 TEMMUZ BİR DERS, ANLAYANA'



Kamuda hiçbir paralel yapılanmaya izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Merkezden taşraya doğru gittikçe merkezin etkisi azalıyor. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. Belki merkezdekilerin yaptıkları şeylerin amacı çetelere, bir takım yönetimleri teslim etmek değil ama, öyle bir yapılanma oluşmuş ki; Yalova'da adeta bir çete oluşmuş. Her kurumda, her kuruluşta. Alenen söylüyorum. Bu çete anlayışıyla okul müdürü tespiti yaparsanız, bu çete anlayışıyla bilmem nereye şef atayacaksanız, böyle bir değerlendirme yaparsanız bundan ülkemizin, milletimizin ne kazancı olacağını lütfen birileri çıksın anlatsın. Kural olmazsa, mevzuat, yönetmelik bütün insanları kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışla düzenlenmezse işte 15 Temmuz'u gördük hep birlikte. Ne oldu 15 Temmuz'da? Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama, 15 Temmuz bir ibret esasında. 15 Temmuz bir ders, anlayabilenlere. Yargıya hakim alırken, savcı alırken paralel bir yapının bütün çalışmalarına göz yumarsan, emniyete polis alırken, paralel yapının bütün gayretlerine, çalmalarına, çırpmalarına göz yumarsan, devleti birileri teslim alır. Gözünüzün içine baka baka devleti teslim alırlar. Bu ibret. Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Başbakan'a da söylüyorum. Kamuda hiçbir paralel yapılanmaya lütfen izin vermeyin. 15 Temmuz'da bunun maliyeti bu millete çok acı oldu. 250 şehit verdik, binlerce insan yaralandı, gazi oldu, mağdur oldu ve bu paralel yapının yapılanmasına bir şekilde göz yummanın sonucunda bunlar yaşandı."



- Yalova