Kamu-Sen'den Halep'e Yardım

Kamu-Sen Gönen temsilciliğinin üyeleri Halep için yardım kampanyası düzenledi. Toplanan gıda ve giysiden oluşan yardım malzemeleri Halep'e ulaştırılmak üzere Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanlığına teslim edildi.



Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kamu-Sen tarafından Halep'e gıda ve giysiden oluşan yardım malzemeleri gönderildi. Gerçekleştirdikleri yardım kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Gönen Türkiye Kamu-Sen temsilcisi Hasan Karar, "Hiçbir sosyal olaya duyarsız kalmadığımız gibi Güneydoğu sınırımızda da yaşanan insanlık dramına sessiz kalamazdık. Türkiye Kamu-Sen üyeleri Halep'te yaşanan olaylar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Türkmen kardeşlerimize yardım topladı, toplanan yardımlar Türkmen kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Balıkesir 1 Nolu Şube başkanlığına teslim edilmiştir" dedi.



Türk Eğitim Sen Gönen Temsilcisi Hasan Karar ise, "Halep'te yaşanan olaylar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Türkmen kardeşlerimiz için Genel Başkanımız İsmail Koncuk'un başlattığı kampanyaya bir nebzede olsa bizlerde yardımcı olmak istedik. Dünyanın unuttuğu Türkmen kardeşlerimizin,Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman yanlarındayız.Vatandaşlarımızın da bu kampanyaya katılarak duyarlılık göstermelerini arzu ediyoruz. Türk Eğitim Sen Sen olarak kampanyaya destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kampanya için sendika temsilciliğimiz yardımları toplamaya devam edecektir" dedi. - BALIKESİR