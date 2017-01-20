Kamu Katılım Bankalarının Oranları ve Şartları Daha Ağır"

Eskişehir-Aksaray (İHA)-Kamu iştiraki olan katılım bankalarını faaliyetlerinin sektörde bekleneni karşılamadığı yönünde açıklamalarda bulunan esnaflar, şartların ve oranların diğer bankalardan yüksek olduğunu belirtti.



Senenin başında bankacılık sektörü içindeki payları daha yüksek olan katılım banklarının sektörde faaliyet göstermeye başlayan iki kamu iştiraki katılım bankasının faaliyetine rağmen payları artmadı hatta geriledi. Esnaflar özellikle kamu katılım bankalarının kar değil ve ekonomiyi canlı tutmak için çalışmaları gerektiğini belirterek şartların ve oranların diğer bankalardan yüksek olduğunu faizle işleyen bir sistemin içerisinde yer almak istemeyen esnaf için durumun üzücü olduğunu söylediler.



"Bankalara göre şartları çok daha ağır"



Eskişehir'de faaliyet gösteren Yemek Dünyası isimli şirketin sahibi Adem Gündüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada Katılım bankalarının şartlarının normal bankalardan çok daha ağır olduğunu belirterek, "Esnaf ve KOBİ yöneticileri olarak, bu konuda Cumhurbaşkanımız ile yüzde yüz hemfikiriz, aynı görüşteyiz. Katılım bankaları bunu tamamen kara dönüştürmüş durumdadır. Hatta şöyle de diyebiliriz, diğer bankalara göre çok daha ağır şartlarda çalışıyorlar. Gerçekçi olursak katılım bankalarına başvurmak, ulaşmak kolay mı? Kolay. Sonuçta onların da bir yerleri var, adresleri belli. Diğer bankaya nasıl gidiyorsanız oraya da gidiyorsunuz ama burada en önemli nokta, sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, yani katılım bankaları birinci planda kar etmemeli. Siz bırakın kar etmeyi, bence diğer bankalardan çok daha üst düzey kar etmeyi hedefleyerek, o doğrultuda çalışıyorlar" dedi.



"Vatandaş inançlarından dolayı katılım bankaları ile çalışıyor ama..."



Gündüz, vatandaşın katılım bankalarıyla çalışma gerekçelerinin en önemlisinin faizsiz bir sistemde faaliyet göstermek istemeleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İnsanımızın katılım bankalarıyla çalışmasını ya da katılım bankalarıyla çalışan insanımızın gerekçesi çok net. İnsanlar inançlarından ve değer yargılarından dolayı, katılım bankalarını tercih ediyorlar. Açık bir şekilde ifade edecek olursak, insanlar faiz kavramına bulaşmamak adına, katılım bankalarıyla çalışıyorlar. Burada iddialı bir şey söyleyebilirim, eğer insanların bu inançları olmasa, bence Türkiye piyasasında katılım bankalarının çalışma şansı sıfırdır. Bu şartlarda katılım bankaları, Türkiye bankacılık piyasasında mevcut olabilmeleri, rekabet etme ihtimalleri hiç yok. Ama ne var? Dedim ya, insanlar inançlarından dolayı, faiz kavramına bulaşmamak adına bu bankaların bir çok zorlu şartlarına da göğüs gererek, onları da göze alarak, bu bankalarla çalışıyorlar. Benim bizzat bildiğim, tanıdığım bir çok esnaf var, yıllardır katılım bankasıyla çalışıyor. Ama bir kredi alacağı zaman istemeye istemeye zoraki farklı faiz sistemiyle çalışan bankalardan alıyor. O yüzden bir sayın Cumhurbaşkanımız ile hemfikiriz. Katılım bankaları, bu konuda elini taşın altına koymalıdır."



"Oranlar bankalardan yüksek"



Eskişehir'de faaliyet gösteren başka Arıman Hırdavat Şirketi'nin satış müdürü Ali Kahveci katılım bankalarının oranlarının yüksek olduğunu belirterek "Katılım bankalarıyla bir çok müşterimiz çalışıyorlar. Fakat şöyle bir şey var, özel bankalara binaen onların kredi oranları biraz daha fazla geliyor. Yani müşterilerimizden muhafazakar kesimin çalışmak istemelerine rağmen, bu tip kredi oranlarından dolayı diğer bankalara yöneldiğini görüyoruz. Aslında bu bankalar üzerlerine düşen görevi de tam olarak yerine getirmiyorlar. Bende şahsi olarak katılım bankasıyla çalışıyorum. Fakat bende aynı sıkıntılardan muzdaribim. Oranlar yüksek, yani otomobil kredisi almak istesek, diğerlerine göre oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Tabi ticari faaliyet gösteren firmalarda bu daha fazla görülüyor" dedi.



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş: "Kamu iştirakleri elini taşın altına sokmalı"



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş da yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Tabii ki beklentimiz her zaman kamu bankalarının özel bankalardan biraz daha faiz oranlarının, yatırım imkanlarının biraz daha yüksek olmasıyla alakalı. Ben buradan şunu söylemek istiyorum; Kamu bankalarının özellikle bu faiz oranlarının aşağı çekilme konusunda biraz daha ellerini taşın altına sokmalarını istiyorum. Çünkü kamu bankaları bir başlangıç yaptığı zaman bunun arkasından zaten özel bankaların da arkasından gerek faiz oranlarıyla alakalı, gerek diğer yatırım alanındaki vermiş oldukları kredilerle, vermiş oldukları mevduatlarla ilgili de tabii ki biraz daha esneklik yapacaklarını düşünüyorum. Bütün yatırımcılar tabii ki ellerinden geldiği kadar yapmış oldukları araştırmalar neticesinde en düşük hangi bankanın faizi düşükse yatırımını, kredisini oradan değerlendiriyor. Ama son dönemlerde özellikle kamu ve özelin arasında çok büyük bir farkın olmadığını görüyoruz. Hatta bazı durumlarda özel bankaların da kamu bankalarının altında faiz oranı ile hizmet ettiklerini, kredi verebildiklerini görebiliyoruz. Onun için kamu bankalarının biraz daha özel bankalara göre faiz oranlarını aşağıya çekmesi konusunda dikkat etmelerini istiyorum." - ESKİŞEHİR