Kamu İhalelerinde Eşik Değerler ve Parasal Limitler Artırıldı

Kamu ihalelerinde uygulanan eşik değerler ve parasal limitler, yüzde 9,94 artırıldı.
Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler 2016 Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 9,94 düzeyinde yükseltildi. 31 Ocak 2018'e kadar uygulanacak eşik değerler, 1 milyon 73 bin lira ile 39 milyon 362 bin 920 lira arasında, parasal limitler ve tutarlar ise 3 bin 707 lira ile 18 milyon 541 bin 351 lira arasında değişiyor.
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:
|31/01/2017 tarihine kadar uygulanan
eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar
|01/02/2017-31/01/2018 döneminde uygulanacak eşik değerler ile
parasal limitler ve tutarlar
|Eşik değerler
|Eşik değerler
|Madde 8 (İhaleye katılım kuralları)
|TL
|TL
|976.465
|1.073.525
|1.627.445
|1.789.213
|35.804.003
|39.362.920
|Parasal limitler ve tutarlar
|Parasal limitler ve tutarlar
|Madde 3 (g) (İstisnalar)
|TL
|TL
|8.168.201
|8.980.120
|Madde 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan)
|106.531
|117.120
|213.072
|234.251
|1.775.686
|1.952.189
|Madde 21 (f) (Pazarlık usulü)
|177.556
|195.205
|Madde 22 (d) (Doğrudan temin)
|53.261
|58.555
|17.744
|19.507
|Madde 53 (j)/1 (Kurumun gelirleri)
|355.126
|390.425
|Madde 53 (j)/2 (Kurumun gelirleri)
|562.165
|618.044
|3.372
|3.707
|2.248.663
|2.472.180
|6.745
|7.415
|16.864.973
|18.541.351
|10.118
|11.123
|13.491
|14.832
|Madde 62 (h) (İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar)
|197.091
|216.681