Kamu İhalelerinde Eşik Değerler ve Parasal Limitler Artırıldı

Kamu ihalelerinde uygulanan eşik değerler ve parasal limitler, yüzde 9,94 artırıldı.



Kamu İhale Kurumunun "Kamu İhale Tebliği", 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan eşik değerler ve parasal limitler 2016 Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 9,94 düzeyinde yükseltildi. 31 Ocak 2018'e kadar uygulanacak eşik değerler, 1 milyon 73 bin lira ile 39 milyon 362 bin 920 lira arasında, parasal limitler ve tutarlar ise 3 bin 707 lira ile 18 milyon 541 bin 351 lira arasında değişiyor.



Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:





31/01/2017 tarihine kadar uygulanan



eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar



01/02/2017-31/01/2018 döneminde uygulanacak eşik değerler ile



parasal limitler ve tutarlar



Eşik değerler



Eşik değerler



Madde 8 (İhaleye katılım kuralları)



TL



TL



976.465



1.073.525



1.627.445



1.789.213



35.804.003



39.362.920







Parasal limitler ve tutarlar



Parasal limitler ve tutarlar



Madde 3 (g) (İstisnalar)



TL



TL



8.168.201



8.980.120



Madde 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan)



106.531



117.120



213.072



234.251



1.775.686



1.952.189



Madde 21 (f) (Pazarlık usulü)



177.556



195.205



Madde 22 (d) (Doğrudan temin)



53.261



58.555



17.744



19.507



Madde 53 (j)/1 (Kurumun gelirleri)



355.126



390.425



Madde 53 (j)/2 (Kurumun gelirleri)



562.165



618.044



3.372



3.707



2.248.663



2.472.180



6.745



7.415



16.864.973



18.541.351



10.118



11.123



13.491



14.832



Madde 62 (h) (İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar)



197.091



216.681



