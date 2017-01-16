Kamu Hastanelerinden 1 Milyon 365 Bin Kişi Hizmet Aldı

Siirt'te 2016 yılı 12 aylık dönemde Kamu Hastaneleri'nde 1 milyon 365 bin 516 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.



Siirt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, kamuya bağlı 6 sağlık tesisinde 2016 yılı 12 aylık dönemde 1 milyon 365 bin 516 kişinin ayaktan, 34 bin 409 hastanın da yatarak tedavi gördüğü bildirdi. Ayrıca, 812 bin 850 hastanın Siirt Devlet Hastanesi'nde, 134 bin hastanın Siirt Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde, 58 bin hastanın Baykan Devlet Hastanesi'nde, 61 bin 974 hastanın Pervari Devlet Hastanesi'nde, 242 bin 849 hastanın Kurtalan Devlet Hastanesi'nde, 55 bin 192 hastanın Eruh Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü, 492 bin 817 hastanın acil servis hizmeti, 10 bin 402 hastanın ameliyat, 4 bin 158 hastanın doğum ve 34 bin 409 hastanın yatarak tedavi hizmeti gördüğü, 11 bin 805 hastanın kanal tedavisi, 39 bin 308 hastanın dolgu tedavisi, 26 bin 729 hastanın ise diş çekimi hizmeti aldığı belirtildi. - SİİRT