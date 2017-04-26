Kamu Hastaneleri Birliğinden Başkan Vergili'ye Ziyaret

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kara ve İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Erkan Andaç Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.



Genel Sekreter Kara, uzun süre kent merkezinde bulunan eski belediye binasının kullanımı konusunda kendilerine yardımcı oldukları için Başkan Vergili'ye teşekkür etti.



Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kara ve İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Erkan Andaç'a yaptıkları ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK