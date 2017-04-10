Kamu Borcuna Yeni Yapılandırma İmkanı
Maliye Bakanı Ağbal, yapılandırmada tekrar adım atmak istediklerini açıkladı.
Maliye Bakanı Ağbal, yapılandırmada tekrar adım atmak istediklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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