Malkoç'tan YGS Mağduru Öğrencilere Müjde: Lüzümsuz İptal Edilen Sınavlar Kabul Edildi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen Akademik Yükselme, Teşvik ve Ödül Töreni katıldı. Malkoç buradaki konuşmasında, üniversite sınavına geç kaldığı için mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerini gidereceklerini dile getirerek "Çok şükür lüzumsuz iptal edilen sınavları ÖSYM bizim ikaz ve uyarılarımız üzerine, sınavlarını kabul etti" dedi.

"ŞİKAYETLERİ İNCELEMEYE ALDIK"

Malkoç, "ÖSYM üniversiteye giriş sınavının birinci basamağını yaptı. Kurallarında bazı değişiklikler koydu. Mesela 9-15 kuralını koydu. Sınav 10'da başlayacak bütün öğrenciler en geç 9:45'de gelecek. Fakat gelemeyen çocuklar oldu, 15 değil de 10 dakika kala gelenler oldu, bir kısmını sınava almadılar. Çocuklar ağladılar sızladılar, sınava 10 dakika 5 dakika kala gelenleri bazı görevliler aldı tutanak tuttu, sonradan sınavlarını iptal ettiler. Bu çocukların bir kısmı bize geldi. Biz bunlarla ilgili şikayetleri aldık ve incelemeye başladık.

"BİZDEKİ İŞLEYİŞ DAHA SEMPATİK"

Bizim kurumun özelliği şu; çok kolay müracaat edilebiliyor, mektupla, faxla e-postayla çok kolay müracaat oluyor. İkinci özelliği şu Mahkemeler harç, pul parası falan alıyor biz almıyoruz. Üçüncü özelliği de mahkemelerde işleyiş uzun sürüyor. Duruşmalar, kararlar, yazımı, Yargıtay. Bizde dilekçe geldiği, kayda girdiği andan itibaren 6 ay içerisinde karar vereceğiz, kanun öyle emretmiş. Dördüncü özelliği de hani toplumda birbirine kızan insanlar birbirlerine dönüp derki 'Şu insana bak ya, mahkeme duvarı gibi suratı var'. Bizdeki işleyiş biraz daha sempatik. Çünkü dostane çözüm arıyoruz. Mesela öğrencilerin şikayetleri geldi, biz bir taraftan incelemeye başladık, öteki taraftan hemen ÖSYM başkan ve yetkilileri ile irtibata geçtik.

"LÜZÜMSUZ İPTAL EDİLEN SINAVLAR İKAZIMIZLA KABUL EDİLDİ"

Konuştuk görüştük, YÖK başkanı ile görüştük, çünkü biz vatandaşın avukatıyız ama idarenin düşmanı değiliz. Bu müesseseler bu kurumlar hepsi Türkiye'nin kurumu. Bir de baktık ki bazı öğrenciler sınava girmiş, mesela çok bilinen nefes darlığı çektiği için cihazla gelmiş, görevli bir şey olmaz diyerek sınava almış, arkasından ÖSYM sınavını iptal etmiş. Bunların da müracaatı geldi. Görüştük çok şükür böyle lüzumsuz iptal edilen sınavları ÖSYM bizim ikaz ve uyarılarımız üzerine, sınavlarını kabul etti. Bunların arasında ilk 40 bine giren öğrenciler var.

"2 BİN ÖĞRENCİYLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR"

Şimdi 9:45'e takılan veya gelmeyen yüz 2 bin öğrenci var onlarla ilgili inceleme araştırma yapıyoruz" ifadelerine yer verdi."