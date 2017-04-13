Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan ÖSYM Mağduru Öğrencilere Müjde

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, üniversite sınavına geç kaldığı için mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerini gidereceklerini dile getirerek, "Lüzumsuz iptal edilen sınavları ÖSYM bizim ikaz ve uyarılarımız üzerine, sınavlarını kabul etti" dedi.



Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Akademik Yükselme, Teşvik ve Ödül Töreni düzenlendi. Törene Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Karadeniz Teknik Üniversitesi Süleyman Baykal, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Cumhuriyet Başsavıcısı Sedat Çelik, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve akademisyenler katıldı.



Törende konuşma yapan AÇÜ Rektörü Fahrettin Tilki, "2016 yılı içerisinde yaptıkları bilimsel yayınlar ile ödül alan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bu ödüllerin bilim insanlarımızın çalışma azmini ve şevkini daha da artıracağını umuyor ve bekliyoruz. Bu konuda akademik teşvikleri bizzat üstlenen Sayın Nihat Gökyiğit beyefendiye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, üniversite sınavına geç kaldığı için mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerini gidereceklerini dile getirerek "Çok şükür lüzumsuz iptal edilen sınavları ÖSYM bizim ikaz ve uyarılarımız üzerine, sınavlarını kabul etti" şeklinde konuştu.



Malkoç konuşmasında "ÖSYM üniversiteye giriş sınavının birinci basamağını yaptı. Kurallarında bazı değişiklikler koydu. Mesela 9.15 kuralını koydu. Sınav 10.'00da başlayacak bütün öğrenciler en geç 09.45'de gelecek. Fakat gelemeyen çocuklar oldu, 15 değil de 10 dakika kala gelenler oldu, bir kısmını sınava almadılar. Çocuklar ağladılar sızladılar, sınava 10 dakika 5 dakika kala gelenleri bazı görevliler aldı tutanak tuttu, sonradan sınavlarını iptal ettiler. Bu çocukların bir kısmı bize geldi. Biz bunlarla ilgili şikayetleri aldık ve incelemeye başladık. Bizim kurumun özelliği şu; çok kolay müracaat edilebiliyor, mektupla, faxla e-postayla çok kolay müracaat oluyor. İkinci özelliği şu Mahkemeler harç, pul parası falan alıyor biz almıyoruz. Üçüncü özelliği de mahkemelerde işleyiz uzun sürüyor. Duruşmalar, kararlar, yazımı, Yargıtay. Bizde dilekçe geldiği, kayda girdiği andan itibaren 6 ay içerisinde karar vereceğiz, kanun öyle emretmiş. Dördüncü özelliği de hani toplumda birbirine kızan insanlar birbirlerine dönüp derki 'Şu insana bak ya, mahkeme duvarı gibi suratı var'. Bizde ki işleyiş biraz daha sempatik. Çünkü dostane çözüm arıyoruz. Mesela öğrencilerin şikayetleri geldi, biz bir taraftan incelemeye başladık, öteki taraftan hemen ÖSYM başkan ve yetkilileri ile irtibata geçtik. Konuştuk görüştük, YÖK başkanı ile görüştük, çünkü biz vatandaşın avukatıyız ama idarenin düşmanı değiliz. Bu müesseseler bu kurumlar hepsi Türkiye'nin kurumu. Bir de baktık ki bazı öğrenciler sınava girmiş, mesela çok bilinen nefes darlığı çektiği için cihazla gelmiş, görevli bir şey olmaz diyerek sınava almış, arkasından ÖSYM sınavını iptal etmiş. Bunlarında müracaatı geldi. Görüştük çok şükür böyle lüzumsuz iptal edilen sınavları ÖSYM bizim ikaz ve uyarılarımız üzerine, sınavlarını kabul etti. Bunların arasında ilk 40 bine giren öğrenciler var. Şimdi 9: 45'e takılan veya gelmeyen yüz 2 bin öğrenci var onlarla ilgili inceleme araştırma yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Malkoç'un konuşmasının ardından tören ödül almaya hak kazanan akademisyenlere 'Yayın Teşvik Ödülleri' verildi. Ödül törenin ardından akademisyenlerin cübbe giyme töreni gerçekleşti. Törenin ardından program son buldu. - ARTVİN