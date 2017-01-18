Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Kilis'te

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Avrupa'da milli geliri çok olan ülkeler, bu konuda 100 tane, 200 tane veya 500 tane mülteciyi almamak için nasıl direniyorlar. Sadece Kilis tek başına 135 binin üzerinde misafiri ağırladığını söyledi.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kilis Valiliği ziyaretinde Vali İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer yetkililer tarafından karışlandı. Malkoç burada yaptığı açıklamada, tarih boyunca bulunduğumuz coğrafyanın sıkıntılara maruz kaldığını ifade ederek, "Dünyanın en kritik 3 bölgesi; Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu. Bunun kesiştiği noktadayız, adeta tarih tekerrür ediyor. Dünyada ne zaman hareketlenmeler olsa, nüfus hareketlenmeleri olmuşsa, batıdan doğuya, güneyden kuzeye, Anadolu hep nasibini almıştır. Bu coğrafya önemli bir coğrafya, çok şükür ki Türkiye'de son 200 yıllık döneminin en kuvvetli olduğu bir dönemde, hem millet olarak, hem devlet olarak, sorunlarımız yok mu var. Ancak bu sorunların üstesinden gelecek kudrette ve kuvvetteyiz. Siyasi kararlılık ve irade var. Bu çok önemli, her şeyden önemlisi ülkemizde siyasi istikrar var. Devlet krizi yok, sorunları çözmek için dirayet sahibi, feraset sahibi, dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var. Bunlar bizim avantajlarımızdır" dedi.



Malkoç, Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci bulunduğunu ifade ederek, "Bunların 3 milyonu komşumuz Suriye'den gelen misafirlerimiz, bunların en büyük yükünü sınır illeri çekiyor. Kilis bu alanda müstesna bir yeri var. 18 Ocak Kilis'e roketlerin atılmaya başlandığı bir gün çok şükür bunun üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz. Biz Kamu Denetçiliği kurumu olarak, insan hakları açısından bu sorun hangi aşamada, nasıl gidiyor, çalışmalar hangi düzeyde, bunların daha iyi hale getirilmesi nasıl olur, hem bunun tespitini yapmak, bu tespiti yaptıktan sonra Türkiye'nin yapmış olduğu bu güzel çalışmanın bütün uluslararası alana taşımak niyetindeyiz. Çünkü bu yapılan güzel şeylerin dünyaya anlatılması gerekiyor. Avrupa'da milli geliri çok olan ülkeler, bu konuda 100 tane, 200 tane veya 500 tane göçmeni, mülteciyi almamak için nasıl direniyorlar. Sadece Kilis tek başına 135 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyor. Suriyelilerin yüzde 75'i vatandaşlık istiyor. Aslında vatandaşlık isteyen daha çok da daha doğrusu çadır ve konteynerlerden 5 yıldızlı kent kurulmuş, soruyor; 'ben vatandaşlığa geçersem buradan ayıracak mısınız' diye, 'ayıracağız' deyince, 'ben vatandaşlığa geçmek istemiyorum.' Bunlar bizim güzelliklerimizdir" diye konuştu. - KİLİS