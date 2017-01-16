Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep'te katıldığı 'Göçün Ülkeye etkileri' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, birleşmiş milletlerin raporlarına göre Türkiye'deki mültecilerin yüzde 80'inin ülkelerine geri dönmeyeceğini söyledi.



Sığınmacıların yoğun yaşadığı kentlerin eksikliklerini yerinde görmek için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'un ilk durağı Gaziantep Valiliği oldu. Malkoç burada kamu kuruluşlarının müdürleri ile görüşen Malkoç, 'Göçün ülkeye etkileri' konulu toplantıya katıldı. Malkoç, toplantıda yaptığı konuşmada, Suriyelilerin yüzde 80'inin ülkelerine dönmemek üzere planlama yaptıklarını vurgulayan Malkoç, Gaziantep gezisinin amacının ise Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olma düşüncelerinden kaynaklandığını ifade etti. Malkoç, "Bu misafir kardeşlerimizin yükünü çeken illeri dolaşma kararı aldık. İlleri inceleme sonrası göçmenlerle ilgili rapor hazırlanacak, sonra 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Külliyesinde Dünya Göç Sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu çok önemli, çünkü diğer ülkelerden gelenlerle beraber sayı 4 milyona yaklaştı. İlköğretim çağındaki öğrenci sayısı 500 bin civarındadır. Birleşmiş milletler raporları Göçmenlerin gittiği ülkede kaldığı ve yüzde 80'inin gittikleri ülkeye yerleştiğini gösteriyor. bizde buna göre adımlarımızı atmak zorundayız. Bunun eğitim, sağlık bölümleri var. Yabancı sivil toplum örgütleri burada rahatça faaliyet gösteriyorlar. Biz misafirperverlikle onları ağırladık fakat bunların içinde Türkiye'nin bekasını istemeyen istihbaratçılar da var. Bütün mesele iyi koordinasyon, iyi plan yapmak buraya gelmemin amacı budur. Gaziantep'e dünyaya model olduğu için teşekkür ederim" dedi.



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Başdenetçi Malkoç'a teşekkür ederek, "Amacımız 6 yıldan beri Suriyeli misafirlerimizle beraber yaşıyoruz. Eğitimden sağlığa her şeyimizi Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Sıkıntılarımız var Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, bu sıkıntılarımızı yerinde inceleyerek sıkıntılarımızın giderilmesine yönelik inşallah adımlar atılacak" şeklinde konuştu.



Toplantıya, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı katıldı.



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