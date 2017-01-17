Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Türkiye Bütün Insanlığın Haysiyetini Kurtarıyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye bütün insanlığın haysiyetini kurtarıyor. Bütün insanlığın onurunu temsil ediyor." dedi.



Kahramanmaraş'taki temasları çerçevesinde 25 bin Suriyelinin barındığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret eden Malkoç, burada kendisini çiçekle karşılayan Suriyeli çocuklarla sohbet etti.



Malkoç, burada yaptığı konuşmada, çocukların bu coğrafyanın geleceği, umudu olduğunu belirtti.



Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde Suriyeliyi misafir etmesinin zorluğuna işaret eden Malkoç, 25 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ve devlete çizdiği ufkun, milletin Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bayram-ı Veli'den, Hacı Bektaş-ı Veli'den gelen o gönül genişliğiyle zor durumda olan, evleri yıkılan, eşleri ölen, yetim kalan, dul kalan insanlara ve çocuklara kucak açtığını anlatan Malkoç, şunları söyledi:



"Meşakkatli bir iş. Dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasını bu coğrafyada bakıyoruz. Bugünler gelip geçicidir. Tarihte de bu tür olaylar olmuştur ama kalıcı olan barıştır, insan haklarıdır. Özellikle gayri safi milli hasılası çok yüksek olan ülkeler var. İnsan hakları dendiğinde mangalda kül bırakmayanlar var. Ancak nutuk çekiyorlar ama gerek insan hakları, gerek hak ve özgürlükler anlamında, gerekse de bunların barındırılması anlamında Türkiye bütün insanlığın haysiyetini kurtarıyor. Bütün insanlığın onurunu temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız yurt dışı gezilerinde Türkiye'de 3 milyon Suriyeli mülteci var deyince gözleri açılıyor. Çünkü kendi ülkelerinin nüfusu o kadar. Böyle bir millete mensup olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz."



Suriye'de barışın temini için ülke olarak elimizden geleni yapacaklarını vurgulayan Malkoç, bütün Türkiye'nin, kurumların 2023 ve 2053 yılında bu insanların önemli bir kısmının burada kalacağını düşünerek proje yapmaları gerektiğini ifade etti.



İdarecilerle görüştüklerinde hem gönül hem de ufuk genişliğini görüp memnun olduklarını aktaran Malkoç, "Dünyada hiçbir millete nasip olmaz böyle bir hizmet. Bu açıdan sıkıntı çekiyoruz ama bunları tarih kaydediyor. Allah da hiçbir emeği zayi etmez. Bizim barıştan sonra Suriyelilere tavsiyemiz şu olacak. Her ne kadar kalmak istiyorsanız da gidin orada Türkiye'nin temsilcisi olun. Çünkü çok güzel atasözlerimiz var; 'bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş.' Böyle güzel merkezleri görüp dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Bu güzellikleri Türkiye Kamu Denetçiliği olarak tespit edip rapora döküp, yapılan hizmetleri ve bu Türk milletinin, Türk devletinin yaptığı güzel çalışmaları dünyaya örnek olması için bütün dünyaya aktaracağız." diye konuştu.



Açıklamanın ardından AFAD idarecileri ve konteyner kent yöneticileriyle basına kapalı toplantı yapan Malkoç, konteyner kentteki hastane ve bazı yaşam alanlarını da gezerek, sığınmacılarla görüşüp yaşam şartları hakkında bilgi aldı.



Daha sonra kent meydanında kendisiyle görüşmek isteyen Suriyeli vatandaşlarla buluşan Malkoç, ayrıca Kahramanmaraş temasları çerçevesinde bir şehit ailesini de ziyaret ederek, şehidin çocukları ve eşiyle görüştü.



Cemevini ziyaret etti



Malkoç, Sivricehöyük Mahallesindeki Cemevine yaptığı ziyarette de vatandaşlarla sohbet etti. Cemevindeki vatandaşların taleplerini de dinleyen Malkoç, aktarılan sorunların çözümü için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a talimat verdi.



Cemevindeki vatandaşlar da Malkoç'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.



Ziyaret ve incelemelerde Malkoç'a, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, Konteyner kentten sorumlu Kaymakam Mehmet Türköz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Zafer Özcan ile diğer ilgililer katıldı.