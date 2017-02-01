Kamu Başdenetçisi Malkoç: "İnsanlığın Huzura, Demokrasiye, İnsan Haklarına ve Barışa İhtiyacı Var"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, insanlığın huzura, demokrasiye, insan haklarına ve barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.



Malkoç, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva ve Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha'ı makamında ağırladı. Ukrayna Büyükelçisi Sybıha, Türkiye'nin stratejik ortak değil aynı zamanda dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi. Mevlana'nın bir sözünü hatırlatan Sybıha "Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Mevlana'nın dediği gibi aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. İkili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmayı başardık. Bu başarı cumhurbaşkanlarımızın dostlukları sayesinde olmuştur. Bu yıl da ikili ilişkilerimizde çok sembolik bir yıl, Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümünü kutluyoruz. Gerçekten bizim içinde önemli bir yıl olacak. Bu bağlamda da Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasının özellikle Kırım konusunda sergilediği tutum için teşekkür etmek istiyoruz. Dostluğumuz farklı seviyelerde de gelişiyor. Geçen sene 1 milyondan fazla turist Ukrayna'dan Türkiye'ye gelip ziyaret etmiştir. Bu da farklı boyutlarda da ilişkilerimizin gelişmesinin bir göstergesidir. Ukrayna'dan gelen turistler sizin için herhangi bir sorun yaratmamışlardır. İnsan hakları ihlali de yoktu. Şunu ifade etmek isterim ki her türlü iş birliğine hazırız" şeklinde konuştu.



Büyükelçi Sybıha'ı makamında ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Malkoç ise, "Ukrayna ile Türkiye'nin derin dostlukları var. Arzumuz bunların gelişerek, artarak sürdürülmesi. Bunda Büyükelçi Andrii Sybıha'nın büyük katkısı olacağından eminim. Türkiye'de yeni göreve başlamasına rağmen Türkiyeyi iyi biliyor. Bu konuda çok istekli, arzulu ve sempatik. Karadeniz'in güneyinde biz, kuzeyinde Ukrayna inşallah Karadeniz'i dostluk gölüne dönüştürürüz. Sorunları çözeriz diye umut ediyorum. Biz Kamu Denetçisi olarak Türkiye'deki işleyişiyle alakalı şikayetleri inceliyoruz. Türkiye'de iyi yönetim ilkelerinin gelişmesi, hukukun yerleşmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle dünyada gelişen insan hakları ihlalleri bizi son derece rahatsız ediyor. Avrupa'da yaşanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı bütün ülkelerin mücadele etmesi gereken hususlar bunlar. Çünkü insanlığın huzura, demokrasiye, insan haklarına ve barışa ihtiyacı var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan kararlar insan hakları açısından bizi son derece rahatsız etmiştir. Bir ülkenin halkına komple yasak koymak insan haklarına aykırıdır. 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takmak kötü bir şeydir. Özellikle de bunu bir hükümet sözcüsünün savunması çok daha kötü bir şeydir" ifadelerini kullandı.



Malkoç, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva'nın hayırlı olsuna geldiğini kaydederek, "Nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini ağırlamaktan dolayı memnun olduğumu ifade ediyorum" diye konuştu.



Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva, "Çok kısa bir süredir Türkiye'deyim. Ülkenizin çok önemli bir tarihi var. Çok önemli bir konumu var. Dolayısıyla ülkenizi çok seviyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA