Kamu Başdenetçisi Malkoç, Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çocuklar tarafından da kendisine şikayetler geldiğini söyleyerek, "Şikayet yazan çocuklardan birisi 'Annem benim kulağımı çekiyor, annemi uyarın benim kulağımı çekmesin' başka bir çocuk ise,'Annem benim telefonumu aldı onu alın bana verin' gibi şikayetler geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına renk kattınız, sağlıkla dönün" dedi.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen çocuklarla bir araya geldi. Malkoç, çocuklar araçtan inerken güzelliklerini, masumiyetlerini izlediğini söyleyerek, "Anadolu'nun güzelliklerine çiçek gibi renk kattınız. Bu kurum halkın şikayetlerini inceler, onlara çözüm bulmaya çalışır" diye konuştu.



Kamu Denetçiliği Kurumuna çocuklar tarafından da şikayetler geldiğini söyleyen Malkoç, "Şikayet yazan çocuklardan birisi 'Annem benim kulağımı çekiyor, annemi uyarın benim kulağımı çekmesin', 'Annem benim telefonumu aldı, onu alın bana verin' gibi şikayetler geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına renk kattınız, sağlıkla dönün" ifadelerini kullandı. - ANKARA