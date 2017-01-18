Kamu Başdenetçisi Malkoç Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Suriye'deki iç savaşın bir gün sona ereceğini belirterek, "Sona erdiğinde bugün ülkemizde bulunan 3 milyon misafirimiz başta Suriye olmak üzere bütün Arap coğrafyası ve İslam coğrafyasına açılan bir gönül kapası olacaktır." dedi.



Kilis'teki temasları çerçevesinde Kilis Belediyesini ziyaret eden Malkoç, Belediye Başkanı Hasan Kara'dan göçmenler ve sosyal çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla tarih boyunca zor ve çetin durumlarla karşı karşıya geldiğini ifade etti.



Suriye'deki iç savaş sebebiyle 3 milyona yakın insanın Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Malkoç, şunları kaydetti:



"Kilis, kendi nüfusunun 1,5 misli misafire ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum kolay bir olay değildir. Bu gönül genişliği, yüreklilik ve iman ister. Çok şükür Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli ve Zenbilli Ali Efendi gibi büyüklerimizin ektiği sevgi tohumları bizim insanımızın yüreğinde halen var ve bu anlamda da dünyaya örnek oluyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Türkiye'deki bu olayları bir rapor haline dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Bizim ilgilendiğimiz alanlardan en önemlisi insan hakları konusu. Arzu ediyoruz ki Türkiye'nin insanlığa yaptığı bu hizmeti, derli toplu hale getirelim, değişik dillere çevirelim ve Suriyeli komşularımız, misafirlerimiz, göçmenlerimiz, mültecilerimiz için yapmış olduğu bu hizmeti bütün dünyaya anlatalım. Dünyadaki BM kayıtlarındaki mültecilerden yarısından fazlası Türkiye'dedir. Bizim insanımız sesini çıkarmadan bunlarla ekmeğini, okulunu paylaşmış, suyunu bölüşmüştür. Kendi yiyeceğinden kısmış bu misafirlere ikram etmiştir. Bu kolay bir olay değildir."



Türkiye'nin "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." hadisinin düsturuyla hareket ettiğini belirten Malkoç, bazı devletlerin bu durumun sadece edebiyatını yapmakla yetindiğini söyledi.



Malkoç, Ortadoğu ve İslam coğrafyasında yaşanan olayların ardından 80 milyon nüfuslu Türkiye'nin hiç bir şekilde gocunmadan, sızlanmadan ve dert yanmadan mağdur insanların yükünü paylaştığını vurgulayarak, "Türkiye, insanlığın haysiyetini temsil ediyor ve onurunu kurtarıyor ve bunu tarih kaydediyor. Biz 'ensar-muhacir' inancı ve kültürüyle bu kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Hazırlayacağımız raporla insanımızın gönül genişliğini, yürek genişliğini, iman gücünü, insanımızın insanlığın haysiyetini ve onurunu nasıl kurtardığını göstereceğiz. Bu savaş bir gün sona erecektir. Sona erdiğinde bugün ülkemizde bulunan 3 milyon misafirimiz, başta Suriye olmak üzere bütün Arap coğrafyası ve İslam coğrafyasına açılan bir gönül kapası olacaktır." diye konuştu.



Belediye Başkanı Hasan Kara da kendi nüfusu 93 bin 300 olmasına rağmen 135 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'te asayiş olaylarının az olduğunu aktardı.



Kilis'in misafirleriyle evini, sokağını, caddesini her şeyini paylaştığını, bu yaklaşımıyla dünya tarihine altın harflerle yazılacak bir misafirperverlik örneği sergilediğine değinen Kara, "Şu ana kadar, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatı ve AFAD'ın desteğiyle biz ayakta kaldık. Kilis birlikte yaşama kültürünü oluşturmuştur. Bu nedenle isminin BM'nin kapısına altın harflerle yazılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.