Kamp Yapmak İçin Geldiler Yaylada Mahsur Kaldılar

Kamp yapmak için geldiler yaylada mahsur kaldılar DÜZCE - İstanbul ve Sakarya'dan Düzce'nin Torkul Göletine kamp yapmaya gelen 12 kişilik grup yağan kar nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Seferber olan DÜSOF, DAKE ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kampçılar kurtarıldı.

İstanbul ve Sakarya'dan gelen 12 kişilik grup Torkul Göletinde kamp yaparken, gece aniden bastıran kar ile mahsur kaldılar.

12 kişilik grubu kurtarmak için DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, DASKE personeli Zafer Günal ve AFAD ekibi seferber oldular.

Ekiplerin çabalarıyla kurtarılan grubun üyeleri, kamp kurdukları bölgenin güzelliğine hayan kaldıklarını ancak yağan kar ile sorun yaşadıklarını anlattılar