Kamil Güleç Kütüphanesi Çevre İllerin İlgi Odağı Oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamil Güleç Kütüphanesi 3 Nisan'da açılmasının ardından çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Çankırı'dan ortaokul öğrencilerinin ziyareti sonrası bu kez de Bolu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Kütüphane'ye gezi düzenledi.



Öğretmenleri eşliğinde düzenlenen gezide Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç'e sınıflarında yaptıkları el işi çalışmaları hediye etti. Büyükgenç, minik ziyaretçilere akıllı kütüphane olarak hizmet veren ve aynı anda 500'den fazla öğrenciye çevrimiçi ve çevrimdışı araştırma yapma imkanı sağlayan Kamil Güleç Kütüphanesi'ni gezdirdi. Özcan Büyükgenç ziyaretçilere Kütüphane'de 27 elektronik veri tabanında 6 milyon kaynağa ulaşım imkanı bulunduğunu aktardı, ayrıca 75 bin adet farklı basılı kitap bulunduğunu kaydetti. İlkokul öğrencilerine Kütüphane'de bulunan tarama bilgisayarları ve personele ihtiyaç duymadan kendi kendine kitap alış-verişi yapabilecekleri self-çek makinelerini de gösteren Büyükgenç, daha temiz kitaplar sunabilmek adına kitapları temizlemek için sterilizasyon makinesi kullandıklarını da belirtti.



Ziyarette, toplam 2 bin 400 metrekare alana inşa edilen Kütüphane'nin sanat galerisi ve atölyesi de gezildi. Ziyaretin sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildi. - KARABÜK