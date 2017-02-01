Kamerun-Nijerya Sınırında Saldırı

Birleşmiş Milletler (BM), Kamerun'un Nijerya sınırında bir saldırıda 5 kişinin öldüğünü duyurdu.



BM Genel Sekreterinin Batı Afrika Özel Temsilcisi Muhammed İbn Chambas, yaptığı açıklamada, Kamerun'un Kontcha kenti yakınlarda meydana gelen saldırıda BM'nin bölgedeki bir sözleşmeli çalışanı ile 3 Nijeryalı ve bir Kamerunlunun hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.



Chambas, BM'nin saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.



BM yetkilileri, saldırıya uğrayan grubun bölgede sınır belirlenmesiyle ilişkili bir çalışma yürüten teknik gözlem ekibi olduğunu bildirdi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.