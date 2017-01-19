Kamerun'da Şiddet Mağduru Kadınlara Destek

TİKA, Kamerun'da şiddet mağduru genç kadınların sığındığı ve eğitim gördüğü merkezin tadilat ve donanımını gerçekleştirdi.



2008 yılında kurulan ve Kamerun Kadın ve Aile Bakanlığına bağlı olan 5 Kadın Sığınma Evi'nde, verilen rehberlik hizmetlerinin yanı sıra, otelcilik ve mutfak, kumaş dekorasyonu, bilgisayar, dikiş, estetik, kuaförlük olmak üzere toplam altı alanda mesleki eğitim veriliyor. Ailelerinden şiddet gören genç kadınların sığınma evi olan merkezde, ihtiyaç halinde kadınların konaklayabilecekleri yurt bulunuyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla yeni ekipmanlara ve yeni bir mutfağa kavuşan merkezden yaklaşık 180 genç kadın faydalanıyor.



TİKA'nın da desteğiyle verilen dokuz aylık mesleki eğitimlerin ve üç aylık staj döneminin sonunda teslim edilen öğrenim belgesiyle, genç kadınların ekonomik ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. - ANKARA