Kamerun'da Boko Haram Saldırısı

UÇ Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın gerçekleştirdiği intihar saldırısında en az 5 kişiyi öldürdüğü belirtildi.



General Buba Dobekreo, AA muhabirine açıklamasında, Boko Haram'ın ülkenin kuzeyinde Kolofata kentinde belediye binası yakınında intihar saldırısı düzenlediğini bildirdi.



Dobekreo, saldırıda 1'i asker en az 5 kişinin öldüğünü söyledi.



Öte yandan Uç Kuzey bölgesinin yönetiminden sorumlu Midjiyawa Bakari ise örgütün Mbreche kasabasına da saldırdığını kaydetti.



Bakari, saldırganların bir kadını öldürdüğünü, 3 kız çocuğunu kaçırdığını belirterek, bölge sakinleri de örgüt üyelerinin olayın ardından Nijerya'ya doğru kaçtıklarını ileri sürdü.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.