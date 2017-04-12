Kameralar Trafik Cezası Yağdıracak

Adana'da hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için 25 noktada Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre trafik ihlallerini minimuma indirebilmek için kurulan EDS için İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmalar devam ediyor.



Hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için önümüzdeki günlerde 25 noktaya EDS kurulacak. - ADANA