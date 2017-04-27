Kamboçya, ABD ile Sınır Dışı Anlaşmasının Düzenlenmesini İstiyor

PHNOM Kamboçya, ABD ile arasındaki 15 yıldır yürürlükte olan sınır dışı anlaşmasının değiştirilmesini istiyor.



Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ABD'de daimi ikamet eden Kamboçyalıların, ağır suç işlemeleri halinde ülkelerine iade edilmelerini gerektiren anlaşmanın düzenlenmesini istediğini söyledi.



Hun Sen, Kamboçyalı mahkumların hapis cezasını tamamlamasının ardından sınır dışı edilmelerini gerektiren anlaşmanın gözden geçirmesi konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.



Kamboçya Başbakanı, mevcut anlaşmanın, ABD'de yaşayan aileleri ayırdığını ve bu nedenle yeniden ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.



Anlaşma kapsamında şimdiye kadar 500'den fazla kişi Kamboçya'ya geri gönderildi.