Kamboçya ABD ile Askeri Tatbikatı İptal Etti

PHNOM Kamboçya'nın, ABD ile her yıl ortaklaşa yaptığı ve hazırlıkları devam eden askeri tatbikatı bu yıl için iptal ettiği bildirildi.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Chhum Socheath'in yaptığı açıklamaya göre, Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle ordunun tam katılım sağlayamayacağı gerekçesiyle iptal edildi.



Socheath, tatbikatın iptal edilmesinin nedeni olarak ülkede temmuzda yapılacak yerel seçimler ve uyuşturucu kaynaklı suçların bitirilmesine yönelik başlatılan ülke çapındaki kampanyayı gösterdi.



Bu arada ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği Sözcüsü Jay Raman, 2017-2018 tatbikatının iptal edildiğini teyit ederek söz konusu karardan askeri değişim ve eğitim programlarının etkilenmeyeceğini belirtti.



ABD'nin geleneksel müttefiklerinden Kamboçya, Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkelerinin, son dönemde Pekin yönetiminin diplomatik ve askeri yakınlaşma çabalarına karşılık Çin'e yaklaştığı belirtiliyor.