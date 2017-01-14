Kaman'da Teog Sınavında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, TEOG'da dereceye giren 6 öğrenciyi ödüllendirdi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencileri makamında ağırlayan Girgin, TEOG'da başarılı olan öğrencilere çeyrek altın taktı.



Başarının bir tesadüf olmadığını belirten Girgin istikrarlı ve düzenli çalışılması gerektiğini kaydetti.



Kaymakam Girgin, "TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamının doğru cevaplayarak gurur kaynağımız olan öğrencimiz Kaman Şehit Bayram Kakra Ortaokulu öğrencisi Fahrettin Efe İlanbey ve onu yetiştiren öğretmenlerini kutluyorum. Bu tablo Kaman için gurur kaynağıdır. Bıkmadan usanmadan çalışarak öğrencilerimizi yetiştiren başta eğitim camiamız olmak üzere, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Verilen hediyelerin teşvik amaçlı olduğunu belirten Girgin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kaman'dan Türkiye'de derece yapan öğrencilerin çıkması eğitim ve öğretimin ne kadar ileri seviyede olduğunun göstergesidir. Bir öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplarken bir çok öğrencimiz de birkaç soru eksiği ile derece yapmıştır. Bizler bu öğrencilere hediye verip diğer sınavlara daha iyi motive olmalarını sağlamak isterken diğer taraftan sınava girecek öğrencilere de teşvik etme amacı içine girdik. İnanıyorum ki Kaman'da önümüzde ki süreçte daha fazla birinciler ikinciler çıkacaktır."



Kaymakam Girgin, konuşmasının ardından 120 sorunun tamamını cevaplandıran Fahrettin Efe İlanbey ile diğer dereceye giren 5 öğrenciye çeyrek altın taktı.