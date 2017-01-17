Kaman'da Okullara Şehit İsimleri Verildi

Kaman ilçesinde beş okulun ismi, Valilik kararıyla değiştirildi.



Kaman ilçe merkezinde dört okul ve ilçeye bağlı bir beldede bir okulun ismi değiştirilirken, okullara 15 Temmuz Şehitleri ve şehit isimleri verildi.



Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da canlarını feda eden şehitlerin isimleriyle okulların isimlerinin değiştirildiğini söyledi.



Demirci, şöyle konuştu:



"Okullarımıza şehitlerimizin isimleri vererek onların adını yaşatmaya çalışıyoruz. İlçe merkezinde Kaman Ortaokulunun ismi Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulu, Kaman Anadolu Lisesinin ismi Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi, Kaman İMKB Anadolu Lisesinin ismi Kaman 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Kaman Fen Lisesinin ismi Kaman İMKB Fen Lisesi olarak değiştirildi. Kurancılı kasabasında ise Kurancılı İlkokulunun ismi ise Kurancılı Şehit Ayhan Keleş İlkokulu olarak değiştirildi. Milletimiz şehitlere, şehitlik makamlarına değer verir. O değeri anlatmak ve minnet duyduğumuz şehitlerimizin adını yaşatmak için böyle bir değişikliğe gidildi."