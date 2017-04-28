Kaman'da Lise Öğrencilerine Gelecek Planlaması Semineri

KIRŞEHİR(AA) - Kaman Bilinçli ve Aktif Gençlik Derneği, "Kendi Hayatının Lideri Ol" sloganıyla lise öğrencilerine gelecek planlaması semineri düzenledi.



İlçe Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda Kaman Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde, Bilinçli ve Aktif Gençlik Derneği'nin tanıtım videosu gösterildi.



Kaman İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi ve derneğin kurucu başkanı 17 yaşındaki Mücahit Lale, seminer öncesinde yaptığı konuşmada, dernek faaliyetleri ve motivasyon konusunda öğrencilere bilgi verdi.



Bur tür etkinlikleri sıklıkla yapacaklarını belirten Lale, Kaman ve Kırşehir'deki ortaöğretim öğrencilerine gelecek planlaması, kişisel gelişim ve motivasyon seminerleri vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Geleceğin şekillendiği en önemli çağ olan lise dönemindeki öğrenci arkadaşlarımıza geleceğe yön verecek bilgiler aktararak iyi bir üniversitede okumaları, iyi bir meslek seçmeleri ve dürüst birer birey olmaları için derneğimiz çatısı altında bu tür etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.



Uğur Böcekleri Derneği gönüllüsü Abdullah Abdülkadir Karaduman da, "Kendi Hayatının Lideri Ol" isimli seminerde, hoşgörü, dürüstlük, yurt sevgisi, girişimcilik ve iş kalitesi değerleri gibi konulara değinerek öğrencileri bilgilendirdi.



Karaduman, "Bilgili olduğunuz zaman kimse size hiyerarşi uygulayamaz. İlerde geleceğiniz noktalara yetenek ve başarınızla geleceksiniz ama oralarda durmanızı sağlayacak şey karakteriniz olacaktır.. Yurt sevgisi konusunda 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir sizlere çok iyi bir örnektir." diye konuştu.



Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Arslan ise geleceğin teminatı olan gençleri her alanda desteklediklerini belirterek, "Gençlerimizin daha lise çağında bir araya gelip Kırşehir'de daha önce yapılmamış bir işi başarıp dernek kurarak aslında toplumda örnek teşkil edecek bir iş başardılar. Oluşturdukları bu dernek çatısı altında arkadaşlarına nasıl daha iyi yurttaş olunur, nasıl daha iyi gelecek planlaması yapılır konulu seminer düzenlediler. Kaman Gençlik Merkezi olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu her zaman göstereceğimizi belirtmek isteriz." diye konuştu.