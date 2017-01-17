Kaman'da, "Kariyer Günleri"

KIRŞEHİR(AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, öğrenmenin yaşı olmadığını, beşikten mezara kadar insanın her zaman öğrenmeye devam ettiğini söyledi.



Kaman Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ocak ayı "Kariyer Günleri" etkinliğine katılan Girgin, geleceği şekillendirmek için orta okul çağında herkesin doğru bir yol haritası çizerek uygun meslekler tercih edeceğini dile getirdi.



Öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayan Girgin, şunları söyledi:



"Beşikten mezara kadar öğrenmenin devam ettiğini bilmeliyiz. Çünkü öğrenme hayatımızın değişmez bir parçasıdır. Ailenin çocuğu yönlendirmesi de önemli bir etken. Aile genelde çocuğum doktor olsun, mühendis olsun, avukat olsun der. Kendi yapamadığı mesleği, yapamadığı şeyleri çocuğunun yapmasını ister. Ama bunu isterken çocuğun ne düşündüğünü yeterince önemsemez. Ülkemizin sadece doktor, avukat, mühendis değil başarılı sporculara, ressama, yazara da ihtiyacı vardır. Mimar Sinan gibi eserleri asırlar sonrasında bile konuşulan bir mimarı ortaya çıkartmış kültürümüz, şimdide böyle mimari eserler ortaya koymalıdır. Belli bir alanda sıkışıp kalmayıp her alanda eser veren uzman kişiler yetiştirmeliyiz."



Programa, Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.