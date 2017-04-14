Kalpar, Büyükşehir Gaziantepspor ile Antrenmana Çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşmaya varan teknik direktör Hüseyin Kalpar, mavi-beyazlı ekiple antrenmana çıktı.



Kalpar, GASKİ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın durumunun iyi olmadığını ancak Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Uzun yıllar Gaziantepspor'da oynayan, kaptanlık yapan birisi olarak görevden kaçmayacağını aktaran Kalpar, "Şu anda bana ihtiyaçları olduğunu, benim bu takımda çalışmam gerektiğini başkan ve yönetim kurulu uygun gördü. Gaziantepli olarak böyle bir görevden kaçmamız mümkün değil. Çünkü takım zor şartlarda, zor günler yaşıyor. Bu zor günleri ancak beraber atlatırız inancı içinde değerlendirdik. Böyle bir görevi üstlenmem gerektiğine inanıyorum ve üstlendim. İnanıyorum ki Büyükşehir Gaziantepspor, hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkacaktır, çıkmalıdır." diye konuştu.



Kalpar, ilk maçı kazanmanın teknik ekibe, futbolculara ve Gaziantep'e öz güven getireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Kalan 7 maçta 21 puan alabilirsiniz. Bunların en önemlisi ve en değerlisi yapacağımız ilk maç. İnşallah perşembe günü oynayacağımız Balıkesirspor maçından iyi bir sonuç alırız. Takımda 8 futbolcuyla daha önce çalışmıştım. Çok inandığım, güvendiğim ve sevdiğim oyuncular var. Onlarla çalışmaktan keyif almıştım. Şu an onlarla yine birlikteyiz."



Hüseyin Kalpar'ın gün içerisinde kulüp başkanı Osman Toprak ile bir araya gelerek resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.