Kalp Sağlığına Dikkat Çekmek İçin Pedal Çevirdiler

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kalp-damar hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Kalp Haftası ve Kalbin İçin Pedalla Halk Turu" renkli görüntülere sahne oldu.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kalbin İçin Pedalla Grubu tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünde toplanan bisiklet tutkunları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi önünde turu tamamladı. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kalp ile damar hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri de unutulmadı. Sağlıklı yaşam için ter döken bisiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikleri sırada şehitleri andı. 7'den 77'ye her yaştan katılımcının pedal çevirmesiyle gerçekleşen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.



"Bisiklet sporunun desteklenmesi ve halk sağlığını hatırlatmak için bu etkinliği düzenliyoruz"



Etkinlik hakkında açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bisiklet sporunun daha çok geliştirilmesi için çaba harcanıyor. Biz de bunu destekliyoruz. İstanbul'un bir yerinden bir yerine rahatlıkla gidilebilir. İstanbul çok dik alanları olmayan, müsait olan bir yer. Bakın köprüyü bile bisikletle rahatlıkla geçebiliyoruz. Harbiye'den başlayıp Harem'e kadar gidebiliyoruz. İstanbul'da bisiklet sporunun desteklenmesi bakımından koruyucu sağlığı ve halk sağlığını hatırlatmak bakımından bu etkinliği düzenliyoruz. İnşallah bu etkinliği daha çok yapacağız. Bisiklet süren insan aynı zamanda bisikletçiye saygıyı da öğreniyor. Ben herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum" dedi.



"İnsanlara iyi örnek olmak için yola çıktık"



Ameliyatlı olduğunu belirten Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir, "Buradaki en önemli şey insanlara iyi örnek teşkil etmek olduğu için yola çıktık. Pedal çevirmek kalp sağlığı olduğu kadar obezite ve şeker hastalığına da iyi geliyor. Bu çeşitli araştırmalarda ortaya çıktı biz de bunu farkındalığını oluşturup, insanları bisiklete teşvik etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL