Kalp Sağlığı İçin Pedal Çevirdiler

İstanbul'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kalp-damar hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu gerçekleştirildi.



İstanbul'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kalp-damar hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu gerçekleştirildi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kalbin İçin Pedalla Grubu tarafından düzenlenen bisiklet turuna katılanlar, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünde toplanıldı. İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Kalp Haftası kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turunu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek tamamlayacaklarını söyledi. Bu tarz etkinliklerin daha fazla yaygınlaştırılacağını dile getiren Memişoğlu, Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek etkinliğimizi tamamlayacağız. İstanbul bir dünya şehri. Bisiklet sporu ve bisiklet ulaşımı konusunda bisiklet yolları yapılıyor. diye konuştu.



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünden başlayan bisiklet turu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün geçilmesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesinde son buldu. Bisiklet turunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından şehitlerin anısına bisikletseverlere karanfil dağıtıldı.



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İSTANBUL-DHA