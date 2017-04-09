Kalp Sağlığı İçin Pedal Çevirdiler

İstanbul'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kalp-damar hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla "Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu" gerçekleştirildi.



İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kalbin İçin Pedalla Grubu tarafından düzenlenen bisiklet turuna katılanlar, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünde toplanıldı.



İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Kalp Haftası kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turunu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek tamamlayacaklarını söyledi.



Bu tarz etkinliklerin daha fazla yaygınlaştırılacağını dile getiren Memişoğlu, "Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek etkinliğimizi tamamlayacağız. İstanbul bir dünya şehri. Bisiklet sporu ve bisiklet ulaşımı konusunda bisiklet yolları yapılıyor." diye konuştu.



Memişoğlu, bisiklet ile İstanbul'un her yerine rahat bir şekilde ulaşılabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu nedenle bisiklet sporunun daha çok geliştirilmesi için çaba harcanıyor. Biz de bunu destekliyoruz. İstanbul'un bir yerinden bir yerine rahatlıkla gidilebilir. İstanbul çok dik alanları olmayan müsait bir yer. Bakın köprüyü bile bisikletle rahatlıkla geçebiliyoruz. Harbiye'den başlayıp Harem'e kadar gidebiliyoruz. İstanbul'da bisiklet sporunun desteklenmesi bakımından koruyucu sağlığı ve halk sağlığını hatırlatmak bakımından bu etkinliği düzenliyoruz. Bisiklet süren insan aynı zamanda bisikletçiye saygıyı da öğreniyor. Ben herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum."



İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner ise sağlıklı yaşam için etkinliklere devam etiklerini belirterek, "Sağlıklı yaşamı teşvik etmeye de devam ediyoruz. Bugün çok güzel etkinlik olacak. Farkındalık oluşturacağız. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir ise etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün biz bisikletin kalp sağlığına olduğu kadar obezite, şeker hastalığına iyi geldiğini göstermek istiyoruz. Bu tarz etkinliklerle farkındalık oluşturarak insanları bisiklete yönlendirmek istiyoruz. Etkinliklerimiz daha da devam edecek." ifadelerini kullandı.



Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünden başlayan bisiklet turu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün geçilmesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesinde son buldu.



Bisiklet turunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından şehitlerin anısına bisikletseverlere karanfil dağıtıldı.