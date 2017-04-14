Deniz-İş İlköğretim Okulu öğrencileri, sağlık kontrolünden geçirildi.



İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SBÜ Dr. Siyamı Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla "Minik Kalpler Emin Ellerde" projesi kapsamında, öğrencileri kalp sağlığı kontrolünden geçirdi.



Üsküdar Koşuyolu'ndaki Deniz-İş İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen kontrollerde AA muhabirine açıklamada bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Berrin Yudum Sağırlı, "Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle ilçede bulunan Deniz-İş İlköğretim Okulu ve hastaneleri birlikteliğinde "Minik Kalpler Emin Ellerde" projesini başlattıklarını ifade etti.



Sağırlı, "Bu proje kapsamında minik çocuklarımızın kalplerini taramadan geçiriyoruz. Tarama sonucunda kalbinde sorun olan yavrularımız hastanemizde ileri tetkiklerini de devam ettireceğiz. İnşallah bir problem çıkmayacağını da umuyoruz." dedi.



Çocukları muayene eden hastane doktorlarından Doç. Dr. Taliha Öner de muayene sonrası çocuklara kalp sağlıklarını korumak için sağlıklı beslenmeleri, düzenli uyumaları ve spor yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Okul müdürü Aziz Kadir Turhan ise, bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını beklediklerini ifade ederek, çocukların daha sağlıklı bir şekilde büyümesi temennisinde bulundu.