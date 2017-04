Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu, kalp ve damar hastalıklarının küresel bir numaralı ölüm sebebi olduğunu bildirdi.



Hamzaoğlu, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kalbin, vücudun dolaşım sisteminin merkezini teşkil eden hayat boyunca hiç ara vermeden çalışan en hayati organ olduğunu belirtti.



Hücrelere besin ve oksijen taşıyan kalp ve damar sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, kalp ve damar sağlığının bozulmasının vücudun hayati fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesini engelleyerek ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümlere neden olabildiğini anlattı.



Hamzaoğlu, bireysel, ailevi ve toplumsal bakımdan çok ağır maddi ve manevi külfeti olan kalp ve damar hastalıklarına karşı başarılı olabilmek için yapılan uyarıların dikkate alınarak sağlıklı yaşam tarzının benimsemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Kalp hastalıklarının giderek artış göstermesi ile birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin değeri daha iyi anlaşılmaya başlandı. Dünyada her 3 kişiden 2'si bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde ise her 3 kişiden biri kalp ve damar hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Bu ölümlerin 7,3 milyonu kalp krizine bağlıdır. Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp damar hastalıkları, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilen veya oluştuktan sonra tıbbi tedavi, beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilen bir sağlık sorunudur. Sağlıklı beslenme, hazır gıdalar yerine taze besinlerin tercih edilmesi, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmesi, düzenli sağlık kontrolleri, kan değerlerine dikkat edilmesi kalp sağlığını koruma tedbirleri arasındadır."



Sağlıklı bir yaşam için sporun şart olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Sporu yaşamımızın bir parçası haline getirebilmemizin ön koşulu ise sağlıklı bir kalbe sahip olmaktır. 35 yaş üstü kişilerin spor yapmaya başlamadan önce kardiyak yönden değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, sağlıklı kalmak ve kalp damar hastalıklarına yakalanmamak için sağlıklı beslenmek gerektiğine dikkati çekerek, şu önerilerde bulundu:



"Yeterli sebze ve meyve tüketilmeli. Diyetteki tuz, şeker ve yağ miktarı azaltılmalı. Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı. Her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite, kalp sağlığını sürdürmeye yardım eder, bu nedenle fiziksel aktivite ihmal edilmemeli. Tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanılmamalı. Kalp ve damar hastalık riski öğrenilmeli. Kilolu veya obez olup olunmadığı, kan basıncı, kan şekeri, kan lipidleri öğrenilmeli ve doktor tavsiyelerine uyulmalı. Kalbi korumak ve sağlıklı bir yaşam tarzı seçmek bireylerin elindedir."