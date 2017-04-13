Kalp Krizinden Ölen Yılın Doktoru Defnedildi

Manisa Tabip Odası tarafından 2017 yılında yılın doktoru seçilen ve geçirdiği kalp krizi sonrası dün hayatını kaybeden Dr. Bedri Bilge (51) toprağa verildi.



Doktor Bilge için ilk tören, Yunusemere İlçesinde görev yaptığı Manisa 112 Komuta Merkezi bahçesinde yapıldı.



Törende konuşan İl Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Dr. Bilge'nin hem Manisa'da hem de sağlık camiasında sevilen bir kişilik olduğunu söyledi.



Daha sonra Hatuniye Camisi'ne getirilen Bilge'nin cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Kırtım Mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yldız Biçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Fezi Bilgiç ile yakınları katıldı.