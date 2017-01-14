Kalp Krizinden Ölen Kadın Toprağa Verildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki kadın toprağa verildi.



Horsunlu Mahallesi'nde dün, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve çocuğunun ağlaması üzerine komşuları tarafından öldüğü fark edilen Özlem Şahin için Zekibey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazında hayatını kaybeden kadının eşi Halil Şen, tabuta sarılarak göz yaşı döktü.



Tabutunun üzerine eşarp ve yazma bırakılan Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Horsunlu Mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Meclis Üyeleri, Şahin'in yakınları ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.