Kalp Krizinden Ölen Kadın, Çocuğunun Ağlaması Üzerine Fark Edildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki kadının öldüğü, çocuğunun ağlaması üzerine komşuları tarafından fark edildi.



Alınan bilgiye göre, Horsunlu Mahallesi'ndeki Özlem Şahin'in yaşadığı evde, çocuk ağlama seslerini duyan komşuları kapıyı çaldı.



Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıya açınca Şahin'in yerde hareketsiz bir şekilde yattığını ve 4 yaşındaki oğlu K.Ş'nin de ağladığını gördü.



Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



K.Ş ise polis ekipleri tarafından babası Halil Şahin teslim edildi.