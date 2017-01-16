Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Astsubay Toprağa Verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş 50 yaşındaki Rıza Ada, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada, geçen Perşembe günü kalp krizi geçirmesi ardından tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada için Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Rıza Ada'nın Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla camiye getirildi. Cenaze namazına Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Ali Koç, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Rıza Ada'nın cenazesi, Öğlebeli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - K