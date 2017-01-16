Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Astsubay Defnedildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çorlu Hava Meydan Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada, memleketi Karabük'te toprağa verildi.



Dört gün önce geçirdiği kalp krizinin ardından kalp ameliyatı olan ancak müdahalelere rağmen dün yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Rıza Ada'nın (50) yakınları ve silah arkadaşları tarafından alınan naaşı, Karabük Beşbinevler Mahallesi Elif Camisi'ne getirildi.



Burada düzenlenen askeri törene, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Karabük Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Bolu Merkez Komutanı Piyade Albay Abdulkadir Kavuncu, Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Ali Koç, askeri erkan ve yakınları ile gaziler katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Rıza Ada, Öğlebeli Mezarlığı'na defnedildi.