Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Öğrenci Okulunda Anıldı

Gördes Anadolu Lisesi yurdunda şubat ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Yüce için okulunda mevlit okutuldu.



Okul idaresi tarafından düzenlenen etkinliğe Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İnci, Okul Müdürleri, vefat eden öğrencinin annesi, babası, yakınları ve öğrenciler katıldı. İlçe vaizi Yaşar Atlı tarafından mevlit ve duadan sonra katılımcılara pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.



Okul Müdürü Bünyamin Orhan, "Geçtiğimiz Şubat ayında okulumuzda öğrenim gören Hüseyin Yüce kardeşimiz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Öğrencimizin bu ani ölümü biz öğretmen ve öğrencilerimizi derinden sarstı. Bir eğitimci olarak bir baba olarak çok üzüldük. Aramızdan ayrılan ve hayatın baharında yaşamını yitiren Hüseyin kardeşimiz için mevlit-i şerif okutarak hayrını da yaptık. Nur içinde yatsın. Allah acılı ve kederli ailesine sabırlar ihsan etsin. Dilerim ki bir daha böyle bir acı olay karşılaşmayız." dedi. - MANİSA