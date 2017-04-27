Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Otobüsle Yetiştirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bindiği otobüste kalp krizi geçiren yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Körfez - İzmit hattında yolcu taşıyan halk otobüsü şoförü Çağlar Danacı, Esentepe Mahallesi Hamit Kalan Caddesi'nde yolculardan birinin fenalaştığını öğrendi.



Bunun üzerine rahatsızlanan yolcu Halil Alan (50), ambulansın gelmesi beklenmeden sürücü tarafından otobüsle Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hastanede tedavi altına alınan Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Halk otobüsü şoförü Danacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bir kişinin, yolculardan birinin fenalaştığını söylediğini belirtti.



Kapıyı açarak otobüsün içinin hava almasını sağladığını anlatan Danacı, "Yolcuları indirmeden hemen hastaneye gittim. Hastane görevlilerini çağırdım, birlikte hastayı sedyeye aldık ve acil servise götürdük. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra tekrar işime geri döndüm. Aynı güzergahtan yolcuları bıraktım." diye konuştu.