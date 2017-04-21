Kalp Krizi Geçiren Tottenham Kulübünün Antrenörü, Hayatını Kaybetti
İngiliz ekiplerinden Tottenham'ın U23 takımının antrenörü Ugo Ehiogu, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında bugün hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın antrenman tesislerinde dün akşam şok bir olay yaşandı. U23 takımının antrenörü olan Ugo Ehiogu, tesislerde kalp krizi geçirdi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki teknik adam bugün hayatını kaybetti.
MİLLİ TAKIMDA DA OYNAMIŞTI
Aston Villa ve Middlesbrough formalarıyla Premier Lig'de 350'nin üzerinde maça çıkan Ehiogu, İngiltere Milli Takımı'nda da dört kez forma giymişti.
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