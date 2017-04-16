Kalp Krizi Geçiren Sandık Görevlisi Hayatını Kaybetti
Ankara Altındağ'da, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda sandık başında görevli 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'de sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlandı.
Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.
Babayit'in cenazesi yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verilecek.