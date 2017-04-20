Kalp Krizi Geçiren Başçavuş Defnedildi

İzmir Foça'da görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Derya Yaman memleketi Aydın'da toprağa verildi.



Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olan evli ve 2 çocuk babası 43 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Derya Yaman'ı karargah merdivenlerinde hareketsiz şekilde bulan arkadaşları Yaman'a müdahale etti.



Foça Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yaman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İlk önce cenazesi memleketi Aydın'ın Efeler İlçesine bağlı Umurlu Mahallesi'ne getirilen Yaman'ın naaşı, daha sonra Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çarşı Mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Yaman'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.