Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da cezaevinde görevli bir astsubay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Hilvan Cezaevi'nde görevli astsubay Erhan Dizkırıcı (47), görev başındayken kalp krizi geçirdi.



Ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Denizkırıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Astsubay Erhan Dizkıran'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Amasya'ya gönderildi.