Kalp Korosu

.. Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Detaylar : İl : Ankaraİlce : YenimahalleMekan : Leyla Gencer SahnesiMekan Adresi :

Kalp Korosu

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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Leyla Gencer Sahnesi

Mekan Adresi : No: 16, Bağdat Caddesi

Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Kalp Korosu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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