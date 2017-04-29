Kalp Korosu
.. Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Detaylar : İl : Ankaraİlce : YenimahalleMekan : Leyla Gencer SahnesiMekan Adresi :
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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Leyla Gencer Sahnesi
Mekan Adresi : No: 16, Bağdat Caddesi
Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Kalp Korosu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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