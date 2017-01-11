Kalp Hastasının Sahte İlaç İddiasına İnceleme (2)

'ECZANELER GÜVENLİ, SIKINTI VARSA FİRMA KAYNAKLI'



Manisa Eczacı Odası Genel Sekreteri Devrim Balı, sahte kalp ilacı iddiasına ilişkin açıklama yaparak, sıkıntının eczanelerden kaynaklanmadığını, eğer sıkıntı varsa bunun firmanın üretim bandından kaynaklandığını söyledi. Balı, "İlaçlarımız yaklaşık 4 yılı aşkın süredir karakodlu sistem ile eczanelerimize gelmektedir. Karakod sistemi ilacın üretiminden hangi hastaya verildiğine kadar, tüm aşamaların takip edilmesidir. Eczanelerimiz kaynaklı değil. Tamamen üretim bandından firma kaynaklı bir sıkıntıdır. Eczanelere ilaç firmalar tarafından getirilir. Karakod okutularak hangi hastaya gittiğine kadar her aşaması takiptedir. Eğer ilaçlarda bir sıkıntı oluyorsa, tamamen firma kaynaklı. Firmanın üretim bandında o seri ile bir sıkıntıdan doğmuştur. Eczanelerimizdeki ilaçlar güvenlidir. İlaçlarımızı güvenle almaya devam edebilirsiniz. Eğer ilaçlarda anormal bir durum varsa, özellikle şurup ve tablet formlarında içtikten sonra bir yan etki varsa, ilacı o anda kullanmayı bırakıp mutlaka en yakın doktor ve eczacıya danışılmalı" dedi.



