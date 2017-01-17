Kalp Hastalarına İklim Uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp hastalıklarının sayısında ciddi artış gözlendiğine dikkati çekerek, iklim geçişlerinde kalbin bu durumdan olumsuz etkilendiği uyarısında bulundu.



Erdoğu, yaptığı açıklamada, kalp hastalıklarının mevsimle beraber ciddi artış gösterdiğini belirterek, toplumun soğuk havalarda evine kapandığını, spor yapamadığını, yağlı ve hamur işi yemekler yediğini ifade etti.



Bu sebeple hastalıkta artış yaşandığını kaydeden ve kalp hastalarına tavsiyelerde de bulunan Erdoğu, şunları kaydetti:



"Kontrollerinizi ihmal etmeyin ve sigara konusunda dikkatli davranın. Kalp hastasının sigara içmesi resmen intihardır. Şikayetler başladığı anda bir hekime başvurun, çünkü geç kalındığı zaman sonuçları çok kötü olabilir. Düzenli kontrollerde hastaların bize müracaat etmesiyle bir takım yanlışlarını çözme imkanımız oluyor. Bir hastanın hekim ziyareti ne kadar fazlaysa, sigarayı bırakma ihtimali de fazla. Belki anjiyo olacağı hatırlatılıyor, bu işin ciddi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hastanın sigara bırakma motivasyonu artıyor."