Kalp Haftasında Kalbin İçin Pedalla

Kalp haftasında bisiklet kullanmanın sağlık için önemine dikkat çekmek üzere 'Kalbin İçin Pedalla Halk Turu' düzenlenecek.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde 10.00'da toplanmaya başlayacak olan katılımcılar 11.00'de verilecek start ile pedal basmaya başlayıp, Sağlık Bilimleri Üniversitesi önünde saat 13.00'da biten parkurda yarışacaklar. Sağlık çalışanları ve bisikletli vatandaşların katılımı ile gerçekleşecek etkinlik; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kalbin İçin Pedalla Grubu, Kardiyoloji Derneği, Salcano Bisiklet işbirliğiyle yapılacak.



KALBİN İÇİN PEDALLA GRUBU yaptığı açıklamada bisiklet kullanmanın kalp sağlığı için önemine şu sözler dikkat çekti:



"Ülkemizde bisikletli yaşamın gelişmesini toplum yararına önemsiyor ve birinci amacımız sayıyoruz. Bu uğurda projeler üretip çeşitli kurumlar eşliğinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar hastalıkları gelmektedir.



Uzmanlar fiziksel hareketsizliğin, toplum sağlığı için çok tehlikeli seviyelere geldiğini her fırsatta belirtiyor ve özellikle hareketsiz şehir yaşamının kalp damar rahatsızlıklarının önemli sebeplerinden olduğuna dikkat çekiyor, hareketli bir yaşam sürdürmenin hastalığın önlenmesinde önemli yer tuttuğunu özellikle vurguluyor.



Yapılan araştırmalara göre bisiklete binmenin, bedensel faydalarının yanı sıra günlük hayatımızda düzenli olarak bisiklete binmenin kalp rahatsızlıklarına nenden olan depresyon ve stres gibi çok sık karşılaştığımız etkenleri ortadan kaldırrırken, yağ yakmamızı sağlayarak, obeziteyi önlediği, kan dolaşımımızı düzenlediği ve bizi kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğu anlaşılmıştır.



KALBİN İÇİN PEDALLA HALK TURU



Kalp Haftası vesilesiyle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, kalp hastalıkları riskini azaltacak önlemlerin başında yer alan hareketliliğin, birey sağlığı ve dolayısıyla toplum huzuru, ülke ekonomisi, çevre ve yaşanabilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olan bisikletli yaşam konusunda farkındalık yaratarak toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla KALBİN İÇİN PEDALLA sloganıyla, "Kalp Haftası ...Kalbin İçin Pedalla Halk Turu" düzenliyoruz."



