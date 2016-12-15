Kalp Ameliyatı Olan İlyas İlbey Kimdir?

İlyas İlbey kalp ameliyatı oldu. İlyas İlbey'in kim olduğu merak ediliyor. Bir döneme damga vuran oyunculardan İlyas İlbey, kalp ameliyatı oldu. Haberi, canlı yayına bağlanan eşi Yasemin Yalçın duyurdu. İnce İnce Yasemince'deki karakterleriyle gönüllerde taht kuran İlyas İlbey'in ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ünlü komedyenin sağlık durumu ve geçirdiği ameliyatın detaylarını Renkli Sayfalar'a bağlanan eşi Yasemin Yalçın anlattı.

İşte Yasemin Yalçın'ın açıklamalarından satırbaşları;

Eşim şuanda hastanede. Sıkıntılı bir gece geçirdik ama iyiye gidecek inşallah. Aort kapağı değişti, açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat iyi geçti. Ani bir rahatsızlık olmadı.20 gün önce abisini kaybettik. Onun üzüntüsü üzerine doktora götürmek istedim.

"6 YAŞINDA DA AMELİYAT OLMUŞ"

İlyas İlbey'in ameliyatının ardından açıklama yapan eşi Yasemin Yalçın şöyle konuştu: "Tiroidlerinde problem çıktı. Kalpte de sorun çıkınca onu öne aldık. Anatomik bir sıkıntısı varmış zaten. 6 yaşında da ameliyat olmuş. Soğuk kanlı bir yapımız vardır. Biz böyle şeyleri hemen arkamıza atmayı severiz."

"ÇOCUKLARINI SAYIKLIYOR"

İlyas İlbey'in ameliyatı hakkında bilgi veren Yasemin Yalçın, "Bağırsak by-pass'ı oldu. O şekilde kilo verdi. Mide ameliyatı söz konusu değil. İşimiz çok stresli, zor. Gece gündüz çalıştık, böyle bir durumla karşılaştık. Narkozun etkisiyle uyuyup uyanıyor. Tam kendinde değil. Çocuklarını sayıklıyor." dedi.

İLYAS İLBEY KİMDİR?

İnce İnce Yasemince'deki tiplemeleriyle tanınan ve gönüllerde taht kuran İlyas İlbey, 1951'de Kastamonu'da doğdu. Oyuncu ve komedyen kimliğiyle tanınan usta oyuncu, kendi gibi oyuncu olan Yasemin Yalçın ile evlendi. "Kakılmış ve İtilmiş" oyununda İtilmiş tiplemesiyle hafızalara kazınan İlyas İlbey, kendisine ait yarış atları bulunmaktadır.





